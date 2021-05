Rony marcou os dois golos da vitória do Palmeiras sobre o Defensa y Justicia, para a Libertadores, e, no final do encontro, recebeu elogios públicos de Abel Ferreira.

Questionado sobre se iria fazer de Rony o melhor marcador de sempre do clube, o técnico respondeu: «Eu apenas indico caminho aos jogadores. O mérito é deles, é da equipa, é do Rony. Em pimeiro lugar, acredito na qualidade que ele tem. É um jogador que qualquer treinador quer ter, intenso, técnico, que defende, que ataca...»

«Acreditamos que o futebol moderno é isso: intensidade, velocidade. É chegar à área e não estar na área. Ele dá-nos tudo isso. Pode fazer qualquer uma das posições na frente. Ele aceitou o desafio da equipa técnica, mas tudo o que está a acontecer é fruto do trabalho dele, da dedicação dele e do jogo coletivo da equipa. Ficamos felizes porque quando temos uma organização forte, a qualidade individual emerge, e é isso que vemos no Rony e outros jogadores», frisou Abel Ferreira, que explicou o facto de ter dado prioridade à Libertadores, em detrimento do Campeonato Paulista.

«Nós temos 24 horas para preparar cada jogo. Já dissemos o que significa o Paulista para nós. Eu sei que muita gente fala da nossa planificação, da nossa organização, mas nós não controlamos a pandemia. Não temos culpa de ter que fazer dois jogos a cada três dias. Portanto, temos que priorizar competições. No Paulista, vamos fazer o que for possível», afirmou o técnico.

«Há jogadores que jogaram hoje e não podem jogar daqui a dois dias. Já temos jogadores lesionados que chegue, fruto da pandemia e da organização dos jogos, que nada tem a ver com a organização do treinador ou da estrutura de futebol do Palmeiras, que quer entrar para vencer todas as competições. Portanto, vamos ter que dar nosso melhor nas competições com os recursos que tivermos. Se contra o Santos tivermos que entrar com o sub-17, vamos com o sub-17. Ou com o sub-20. Vamos dar o nosso melhor no Paulista. Foi o que prometemos», acrescentou Abel, criticando a Federação Paulista.

«Contra o Corinthians, nós pedimos para adiar o jogo e não adiaram. É bom falarmos nisso para quem está em casa e comenta, não sabe patavina disto e dá bitaites sem saber nada da organização. Nós pedimos para não meterem o jogo do Corinthians no meio da Copa do Brasil e ninguém quis saber de nada. Não foi o Palmeiras que quis jogar com o Corinthians no meio da Copa. Então, quando a própria organização não quer saber do Paulista, nós vamos ter que priorizar a Libertadores. Vamos fazer nosso melhor no Paulista. Se der para ganhar, ganhamos. Se não der para ganhar, seguimos em frente como vamos fazendo, dando nosso melhor a cada jogo.»