A conquista da Taça Libertadores por Abel Ferreira, aos comandos do Palmeiras, mereceu congratulações das principais figuras do Estado português e também de várias entidades do futebol português.

«O Presidente da República felicita o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Palmeiras», lê-se na mensagem divulgada na página da internet da Presidência da República.

O Governo felicitou Abel através do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que deixou uma mensagem no twitter:

«Pelo segundo ano consecutivo, um treinador português vence a principal competição sul-americana de clubes. Quero agradecer ao Abel Ferreira e à sua equipa técnica por contribuírem com mais esta página de ouro para a história dos treinadores portugueses, que muito orgulha o país», escreveu.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, também enviou um «forte abraço» a Abel e à equipa técnica, destacando a juventude do técnico português: «Conseguir isto aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais a qualidade do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação.»

Em mensagem publicada no Facebook, o presidente da Liga diz que é mais uma conquista que «engrandece o futebol profissional e que, nesta altura, dá um pouco mais de conforto e ânimo». «Celebrar os êxitos dos nossos, que estão longe, é como festejar os nossos», acrescenta Pedro Proença.

José Pereira, presidente da Associação de Treinadores (ANTF), considera que esta conquista da Taça Libertadores, por Abel, «é uma demonstração inequívoca da competência e da qualidade dos treinadores portugueses».

O Sp. Braga, clube que Abel representou enquanto jogador e treinador, deixou nas redes sociais uma «ovação a um verdadeiro guerreiro».

Uma ovação 🙌 a um verdadeiro 𝕲𝖛𝖊𝖗𝖗𝖊𝖎𝖗𝖔! 🇮🇩



O antigo treinador do @SCBragaOficial acaba de conquistar a Taça Libertadores 2020 🏆 ao serviço do @Palmeiras!



Parabéns, Abel!👏 pic.twitter.com/yVxUACw0y7 — SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2021

O Sporting também recorrer ao twitter para dar os parabéns ao antigo leão pela conquista.

Parabéns Abel Ferreira e @Palmeiras pela conquista da #Libertadores 2020/21! 👏 pic.twitter.com/U4WYN6mqK3 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 30, 2021

O Penafiel, clube onde Abel foi formado, e clube da sua cidade natal, fez questão de assinalar a conquista do técnico.