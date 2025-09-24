O Racing Club bateu o Velez Sarsfield, por 1-0, na madrugada desta terça-feira, e garantiu a passagem às meias-finais da Taça Libertadores.

Depois da vitória na primeira mão pelo mesmo resultado, os argentinos do Racing Club triunfaram com golo de Santiago Solari, aos 82 minutos. Os compatriotas não conseguiram reagir, mesmo tendo um golo anulado nos primeiros minutos da segunda parte.

Na próxima ronda, o Racing Club vai encontrar o vencedor da eliminatória entre o Estudiantes e o Flamengo. A final está marcada para 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

