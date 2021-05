Sem quatro guarda-redes, infetados com covid-19, e impedido de inscrever um guarda-redes suplementar, o River Plate teve de jogar com Enzo Pérez na baliza.



A verdade é que o ex-Benfica, que até estava lesionado, não se saiu nada mal e os «milionarios» acabaram mesmo por ganhar o encontro contra o Santa Fé. No final, o médio de 35 anos explicou como se preparou para ir à baliza.



«Fiz algumas perguntas e ontem estive a treinar com o treinador de guarda-redes. Ele deu-me conselhos e pediu-me que me focasse na marca de penálti e para caminhar na diagonal para onde fosse a bola», comentou, citado pelo «Clarín».



O internacional argentino confessou que «se perdeu um pouco com a adrenalina» e lamentou a situação que o River vive atualmente.



«Não faz grande sentido falar sobre o jogo pelo que temos vivido durante este período. Lamentavelmente temos vários jogadores de fora infetados com covid-19. Realço o coração e a personalidade dos rapazes que jogaram hoje e dos que jogaram contra o Boca. Estrearam-se muitos miúdos e ajudaram-nos a fazer bons jogos. Mostrámos novamente o grupo de pessoas que somos», atirou.



Por último, Enzo desvalorizou o facto de ter feito história por ter alinhado como guarda-redes. «Foquei-me no que passamos e tentei ajudar a equipa. Mas sei que amanhã e nos dias seguintes se vai falar muito deste jogo», concluiu.