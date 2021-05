Com 20 jogadores infetados com o novo coronavírus, entre eles os quatro guarda-redes, o River Plate é obrigado a encontrar uma solução de recurso para defrontar os colombianos do Santa Fé esta quarta-feira para a Libertadores.

O clube argentino ainda tentou inscrição de um guarda-redes da formação, mas a CONMEBOL não autorizou. Assim, Marcelo Gallardo ficou apenas com dez jogadores de campo disponíveis e a solução, segundo o jornal argentino Olé, passará por ir buscar um lesionado para completar o onze e ocupar a baliza: Enzo Pérez.

O jornal diz que o ex-jogador do Benfica, que está a contas com uma distensão muscular, até já esteve na baliza no treino de terça-feira e deverá mesmo ser ele a ocupar o lugar no encontro.