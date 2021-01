Depois de Jorge Jesus em 2019, agora é Abel Ferreira quem vai ter a possibilidade de conquistar a Taça Libertadores, na final deste sábado entre o «seu» Palmeiras e o Santos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o técnico português lembrou Portugal, dizendo que todo o país vai torcer por uma vitória da sua equipa.

«É uma oportunidade única, uma honra estar aqui. O Maracanã significa o templo do futebol», começou por dizer, continuando depois: «Amanhã Portugal será do Palmeiras. É verdade que há houve um treinador [Jesus] que abriu as portas para nós.»

Apesar da importância do jogo, provavelmente o maior da sua carreira de treinador, Abel diz que vai ser fiel aos seus princípios.

«Cada jogo tem a sua história. Eu particularmente vou fazer o que sempre fiz. Preparar-me bem. Não vou fazer o que não sei fazer, vou seguir os mesmos rituais e acreditar em quem tenho de acreditar, nos jogadores. Mais do que nunca temos de focar-nos em nós próprios. (...) Temos de ser fiéis à nossa forma de atacar e defender. Não há outra forma, é a nossa identidade.»

Depois, o antigo timoneiro do Sp. Braga admitiu que está algo ansioso para esta partida, «o que é normal».

«Essa ansiedade é normal comigo, com o Tite, com o Klopp, Mourinho, Messi, Ronaldo... acho que a ansiedade está aí, não é? Mas vamos desfrutar do momento. Há pressão e ansiedade. Se um jogador disser que não está ansioso, é mentira», defendeu.

A final da Taça Libertadores disputa-se este sábado, a partir das 20h00, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.