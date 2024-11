*Por Isabela Labate - enviada a Buenos Aires

Neste sábado, às 20h (de Portugal continental), no Estádio Monumental de Núñez, Botafogo e Atlético-MG fazem a tão esperada final da Copa Libertadores, que mostrará ao mundo quem é o melhor time da América do Sul em 2024. Além de posicionar frente a frente dois nomes bem conhecidos do planeta bola: Artur Jorge x Hulk. Tudo isso naquela que é considerada “a capital do futebol”, que já vive clima de decisão desde o início da semana.

Quem joga?

O Botafogo, que é líder do Brasileirão-2024, vem embalado após uma incontestável vitória por 3 a 1, como visitante, sobre o poderoso Palmeiras, de Abel Ferreira. Tal resultado deixou o time do Rio de Janeiro muito perto do título nacional, o que dá tranquilidade também para colocar a cabeça 100% na final continental.

As principais dúvidas botafoguenses para o jogo deste sábado são os zagueiros titulares: Bastos e Alexander Barboza. Ambos sentiram problemas musculares na última terça-feira (26) e têm sido avaliados diariamente para saberem se estarão aptos para entrar em campo. Certeza mesmo é que Mateo Ponte, suspenso, está fora do embate.

Provável Botafogo: John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Já o Atlético-MG está há dez jogos sem perder. Sua última vitória foi um 3 a 0 na semifinal da Libertadores, em cima do River Plate (ARG), em Belo Horizonte (BRA), que praticamente decretou sua ida para final. De lá para cá, a cabeça parece estar totalmente nesta decisão.

A equipe mineira terá um desfalque importante para a partida, que é o meio-campista Zaracho. O argentino sentiu uma lesão muscular em jogo contra o São Paulo, no último sábado (24), e não terá condições de entrar em campo. Por outro lado, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que estavam contundidos, voltam a ficar à disposição de Gabriel Milito.

Provável Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Artur Jorge x Hulk

A final da Libertadores também marca um encontro interessante entre duas figuras bem conhecidas do cenário do futebol mundial e que hoje são ídolos em seus clubes no Brasil. Enquanto Artur Jorge é exaltado pelos torcedores do Botafogo, Hulk segue sendo decisivo com a camisa do Atlético-MG.

Artur chegou ao Botafogo em um momento em que o time precisava restabelecer suas capacidades psicológicas e ser organizado dentro de campo. O treinador português conseguiu ajustar os dois fatores e consegue estar na disputa dos dois principais torneios do futebol do Brasil: a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Não é à toa que ele é idolatrado pelos botafoguenses como se realmente tivesse mudado a história do clube.

Hulk, com sua notável força e capacidade de liderança, encantou os torcedores do Atlético-MG desde a primeira temporada, em 2021, quando foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Aos 38 anos, ele tem a incrível marca de 50 jogos em 2024, com 19 gols marcados e 12 assistências. Nas outras épocas, ele tem média de mais de 30 bolas na rede. Apesar da estrela de Deyverson e da juventude de Paulinho, Hulk é a estrela.

Buenos Aires: a capital do futebol

Desde o ínício desta semana, Buenos Aires (ARG) tem sentido o clima de decisão. Apesar de não contar com nenhum clube argentino na final da Libertadores, os cidadãos locais tem recebido dezenas de milhares de turistas brasileiros com camisas do Botafogo e do Atlético-MG. Nada de muito anormal para que é chamada de “a capital do futebol”.

O Monumental de Núñez, estádio do River Plate (ARG), deve receber entre 60 e 70 mil torcedores. Todos os ingressos destinados para os botafoguenses já foram vendidos, enquanto ainda restam alguns bilhetes para os atleticanos. Na cidade, o que se observa por enquanto é uma maioria de torcedores do time do Rio de Janeiro.

Para 2024, o palco escolhido para a final da Libertadores foi o Monumental, mas a verdade é que a cidade de Buenos Aires poderia oferecer muitas outras possibilidades de a Conmebol realizar seu show. Para se ter uma ideia, são 36 estádios com capacidade para mais de 10 mil espectadores, sendo que 18 são de clubes profissionais, um recorde mundial.

Além disso, Buenos Aires é a segunda cidade com mais clubes profissionais no planeta. São 29 e apenas perde para Montevidéu (URU), com 36. Não é à toa que é também a cidade com mais títulos de Libertadores. São 13, distribuídos entre Boca Juniors (6), River Plate (4), Argentinos Jrs. (1), San Lorenzo (1) e Vélez Sarsfield (1).

Ou seja, a cidade que respira futebol vive a sensação desses ares de decisão continental, com uma pitada generosa de brasilidade.

* Isabela Labate escreve em português do Brasil