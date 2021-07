O jogo entre o Atlético de Mineiro e o Boca Juniors, dos oitavos de final da Libertadores, ficou marcado por desacatos no final, mas também por um golo anulado aos argentinos ainda no tempo regulamentar.



Marcelo Weigandt marcou após um falha do guarda-redes brasileiro quando estavam cumpridos 63 minutos. O lance foi de pronto analisado pelo VAR e a CONMEBOL decidiu tornar pública a conversa entre o árbitro, o VAR e o operador de câmara.



O árbitro que está a ver o lance nos monitores pede, inicialmente, para analisar uma possível falta ofensiva, visto que houve um jogador do conjunto brasileiro que surgiu caído no relvado. Depois desse momento inicial, o árbitro pede imagens para aferir a posição de um futebolista «xeneize» no momento em que o livre foi marcado.



No vídeo é possível ver-se como são colocadas as linhas de fora de jogo. Por outro lado, vê-se o juiz uruguaio a pedir uma decisão ao VAR. O VAR considera que o jogador em posição irregular interferiu na ação do guarda-redes e explicou isso mesmo ao árbitro quando este também já tinha ido ao monitor ver as imagens.



O Atlético Mineiro acabou por triunfar nos penáltis e o Boca Juniors acabou a noite... na esquadra.



Ouça e veja como tudo aconteceu: