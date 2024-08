Esta quinta-feira, Juan Izquierdo, colega de Coates no Nacional, caiu inanimado no relvado no jogo frente ao São Paulo, referente aos oitavos de final da Taça Libertadores.

O momento aconteceu já perto dos 90 minutos, com o defesa de 27 anos a ser transportado imediatamente para o hospital. Juan tinha entrado para o lugar do ex-Sporting no início da segunda parte.

«Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Está a ser tratado no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente está estável e permanece em observação. Continuaremos a atualizar as informações. Força, Juan!», escreveu o clube uruguaio nas redes sociais.

Relativamente ao jogo, o São Paulo venceu por 2-0, golos de Bobadilla e Jonathan Calleri e segue para os quartos de final frente ao Botafogo de Artur Jorge. O Flamengo perdeu em casa do Bolivar, mas beneficiou da vitória na primeira mão e venceu a eliminatória por 2-1. Na próxima ronda encontram o Peñarol.