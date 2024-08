O Fluminense venceu, na madrugada desta quarta-feira, o Grêmio e garantiu a passagem aos quartos de final da Libertadores.

Com a derrota na primeira mão, por 2-1, a equipa orientada por Mano Menezes conseguiu empatar a eliminatória no segundo jogo.

Thiago Silva, aos 14 minutos, e Jhon Arias, aos 28 minutos, marcaram os golos da equipa da casa. O Grêmio conseguiu reduzir e empatar a eliminatória, aos 76m, autoria de Gustavo Nunes.

A partida seguiu para o desempate por grandes penalidades e o Fluminense acabou por ser mais feliz e venceu por 4-2.

No outro jogo da noite, o Atlético Mineiro derrotou os argentinos do San Lorenzo, com um golo do ex-Sporting Rodrigo Battaglia.

Depois do empate a um golo na primeira mão, a equipa brasileira venceu pela margem mínima no segundo jogo, golo de Battaglia, aos 65 minutos, assistido por Gustavo Scarpa.

Na próxima fase, o Atlético Mineiro encontra o Fluminense.

Por fim, o Colo Colo, do Chile, também garantiu a passagem aos «quartos», ao bater o Junior, por 3-1 no agregado.

Na primeira mão, o coletivo chileno venceu por um golo. Agora, na Colômbia, o Colo Colo voltou a ser superior e derrotou o adversário por 2-1, golo de Cepeda (43m) e Falcon (74m). No lado do Junior, Carlos Bacca ainda marcou, aos 45+1, mas não evitou a eliminação.

Nos quartos de final, o Colo Colo enfrenta o vencedor da eliminatória entre o River Plate e o Talleres Cordoba.