O Estoril-Praia recebeu e goleou o Cova da Piedade este sábado, por 5-1, na Amoreira, em jogo de acerto de calendário na II Liga, relativo à oitava jornada. O triunfo, que teve Yakubu Aziz como protagonista com um hat-trick, vale a liderança isolada aos comandados de Bruno Pinheiro.

O ganês emprestado pelo V. Guimarães bisou na primeira parte, aos oito e 34 minutos, completando o hat-trick ao minuto 61, de penálti, para o 4-0, já após André Vidigal ter assinado o 3-0 (55m). Aziz está a levar uma época em grande, com nove golos em dez jogos oficiais.

Na reta final do encontro, João Vieira reduziu para 4-1 (88m) e André Clovis selou a goleada da equipa visitada, com o 5-1 final em tempo de compensação (90+2m).

Com este resultado, o Estoril ultrapassa o Mafra e tem agora 22 pontos, mais um que a formação orientada por Filipe Cândido. O Cova da Piedade é décimo classificado, com dez pontos e menos um jogo.

Este tinha sido um dos jogos adiados nas ligas profissionais portuguesas, devido a um surto de covid-19 que afetou a formação de Almada. A Liga chegou a indicar vitória do Estoril através do seu sítio oficial, mas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) justificou a ausência do Cova da Piedade do jogo aludindo aos regulamentos e, por fim, houve mesmo remarcação.