A União de Leiria garantiu, ao final da tarde deste domingo, um lugar no play-off de subida à II Liga, ao vencer o Vitória de Setúbal no Estádio do Bonfim, por 2-1, em jogo da sexta e última jornada da segunda fase da Liga 3, na série 2 de subida.

Os leirienses chegaram à vantagem aos oito minutos com um golo de Kuca. O Vitória, que precisava de vencer por uma diferença mínima de dois golos para sonhar com o play-off, via segundo lugar da série, fez o 1-1 por Frédéric Mendy, ao minuto 61. Porém, os visitantes conseguiram mesmo chegar ao golo do triunfo, em tempo de compensação, por Renato Alexandre (90+2m).

Com este resultado, a União de Leiria selou o segundo lugar na série 2. No play-off de subida, defronta o Alverca, que no sábado assegurou o segundo lugar na série 1 de subida. O vencedor do play-off entre ribatejanos e leirienses vai, depois, disputar um play-off final com o 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga, para apurar quem vai para o segundo escalão do futebol português.

No outro jogo, a UD Oliveirense, que garantira a subida direta à II Liga na passada segunda-feira, na penúltima jornada, empatou na receção ao Sp. Braga B (1-1). Luizinho, aos 44 minutos, adiantou a formação de Oliveira de Azeméis. Os bracarenses conseguiram a igualdade já em tempo de compensação, por Álvaro Djaló (90+4m). Com este desfecho, a UD Oliveirense acaba a segunda fase com 12 pontos no primeiro lugar. A U. Leiria acabou em segundo com dez pontos, o Sp. Braga B em terceiro com seis e o V. Setúbal em quarto, com quatro pontos. Minhotos e sadinos têm lugar certo na Liga 3 de 2022/23.

Além da UD Oliveirense, o Torreense garantiu a outra vaga de subida direta, no sábado.

Manutenção: Canelas e Anadia salvam-se, Lourosa desce

Ao início deste domingo, Canelas 2010 e Anadia foram as últimas duas equipas da fase de manutenção a salvarem-se. O Lusitânia de Lourosa, que na primeira fase esteve perto de aceder à fase de subida, viu confirmada a descida ao Campeonato de Portugal.

Na série 3 de manutenção, a única que tinha ainda contas pendentes quanto à permanência e descidas, o Anadia, último à partida para a jornada, precisava só de olhar para si e vencer e conseguiu: 3-0 na receção ao Fafe, que já tinha o objetivo garantido na jornada anterior. O Canelas-Lusitânia de Lourosa terminou com nulo e relegou o Lourosa para o Campeonato de Portugal. Fafe, Canelas e Anadia terminaram com 13 pontos cada, por esta ordem e o Lourosa com 12.

A última jornada da série 5 de manutenção também se jogou este domingo. A União Santarém, que já tinha a descida consumada, acabou com uma vitória fora, ante o Caldas (2-3). O Amora triunfou ante o Cova da Piedade (0-1) e acabou em primeiro da série, com 15 pontos, seguido da formação de Almada (13 pontos), Caldas (12) e União Santarém (11).

CLUBES JÁ CERTOS NA LIGA 3 2022/23: 17 de 24 vagas apuradas (17/24).

Despromovida da II Liga (1/2): Académica.

Derrotado do play-off com o 16.º da II Liga (0/1): -

Derrotado do play-off entre os 2.ºs classificados da fase de subida (0/1): -

Equipas na fase de subida que não sobem: (4/4): Felgueiras 1932, V. Guimarães B, Sp. Braga B, V. Setúbal

Já garantiram via fase de manutenção (12/12): Fafe, Sanjoanense, São João de Ver, Cova da Piedade, Amora, Caldas, Real SC, Oliveira do Hospital, Sporting B, Montalegre, Canelas 2010, Anadia.

Promovidas do Campeonato de Portugal: (0/4): -

DESCEM AO CAMPEONATO DE PORTUGAL (4/4): União Santarém, Oriental Dragon, Pevidém, Lusitânia de Lourosa.