O Sporting B esteve a perder e virtualmente em zona de descida ao Campeonato de Portugal, mas deu a volta ao já despromovido Real SC, venceu por 2-1 e garantiu a manutenção na Liga 3. Ao mesmo tempo, a noite foi de drama no Bonfim, com o V. Setúbal a ver consumada a despromoção e o Oliveira do Hospital a salvar-se.

Em Alcochete, o Real adiantou-se em cima do intervalo com um golo de Dino Semedo (45+1m), deixando o Sporting B em maus lençóis, até porque o Vitória ia batendo o Oliveira do Hospital ao mesmo tempo.

Porém, o Sporting B não desperdiçou o facto de depender de si mesmo e empatou de penálti já na segunda parte, por Tiago Ferreira (50m), antes de Fatawu fazer das suas com um belo golo a dar a vitória e a carimbar a permanência, ao minuto 63.

No Bonfim, com bancadas praticamente cheias, um turbilhão de emoções e o Oliveira do Hospital a garantir a salvação, mesmo tendo perdido por 2-1. O V. Setúbal, que partiu em zona de descida, precisava de uma vitória por dois golos de diferença para não depender do Sporting B e não só não a alcançou, como chegou a estar virtualmente na liderança do grupo, quando Zequinha fez o 2-0 ao minuto 57, depois do 1-0 de Filipe Oliveira, ao minuto 16 da primeira parte. Porém, e já depois de o Sporting B ter chegado à vantagem no outro jogo, o Oliveira do Hospital salvou-se com o golo de André Salvador aos 89 minutos. O jogo acabou ainda pior para o Vitória, com a expulsão de Pedro Machado já em tempo de compensação, num jogo que só terminou aos 90+10.

Nos outros jogos do final da tarde, nomeadamente na série 1 de subida, o Sporting de Braga B garantiu o derradeiro lugar do play-off de promoção, ao receber e vencer o Alverca, por 2-0. Os minhotos, que partiam para a jornada com menos um ponto do que os ribatejanos, levaram a melhor com golos de Yan Said (58m) e Guilherme Soares (74m), num jogo que o Alverca terminou com nove, devido às expulsões de Victor Luiz (43m) e Ricardo Rodrigues (76m). À mesma hora, o já promovido União de Leiria venceu na visita a Felgueiras, por 2-0, com golos de Afonso Valente (64m) e Diogo Leitão (66m).

Na série 4 de manutenção, que já tinha tudo resolvido à partida para a jornada, os despromovidos Moncarapachense e Fontinhas disseram adeus à Liga 3 com vitórias. Em Coimbra, um golo de Abdul Annan (74m) deu a vitória ao Moncarapachense na visita à Académica, por 1-0. O Fontinhas bateu o Caldas por 3-2, com um autogolo de Wilson Soares (11m), um golo de Breno (15m) e outro de Doukouré (57m). Tuga (19m) e Luís Farinha (77m) marcaram para os visitantes.

Recorde-se que, nos primeiros jogos do dia, o Varzim e o Anadia garantiram a manutenção, provocando as descidas, respetivamente, de São João de Ver e Montalegre. Um pouco mais tarde, o Belenenses assegurou a subida à II Liga e o Lank Vilaverdense o lugar de play-off.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 1, SUBIDA):

1.º: U. Leiria, 15 pontos

2.º: Sp. Braga B, 9

3.º: Alverca, 7

4.º: Felgueiras 1932, 4

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 2, SUBIDA):

1.º: Belenenses, 11 pontos

2.º: Lank Vilaverdense, 11

3.º: AD Sanjoanense, 8

4.º: Amora, 3

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 1, MANUTENÇÃO):

1.º: Varzim, 16 pontos

2.º: Fafe, 15

3.º: São João de Ver, 14

4.º: Montalegre, 8

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 2, MANUTENÇÃO):

1.º: Canelas 2010, 21 pontos

2.º: Anadia, 11

3.º: Paredes, 11

4.º: V. Guimarães B, 4

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 3, MANUTENÇÃO):

1.º: Sporting B, 16 pontos

2.º: Oliveira do Hospital, 15

3.º: V. Setúbal, 15

4.º: Real SC, 8

CLASSIFICAÇÃO FINAL (SÉRIE 4, MANUTENÇÃO):

1.º: Académica, 18 pontos

2.º: Caldas, 14

3.º: Fontinhas, 11

4.º: Moncarapachense, 6

Assim, estão já conhecidos 12 dos 20 clubes que vão disputar a Liga 3 em 2023/24.

CLUBES NA LIGA 3 2023/24: 12 de 20 vagas apuradas (12/20).

Despromovidos da II Liga (0/2): -

Derrotado do play-off com o 16.º da II Liga (0/1): -

Derrotado do play-off entre os 2.ºs classificados na fase de subida (0/1): -

Equipas na fase de subida que não sobem (4/4): Felgueiras 1932, Amora, AD Sanjoanense, Alverca.

Já garantiram via fase de manutenção (6/8): AD Fafe, Canelas 2010, Académica, Caldas, Varzim, Anadia.

Promovidas do Campeonato de Portugal (0/4): -

DESCEM AO CAMPEONATO DE PORTUGAL (7/8): Montalegre, Vitória B, Real SC, Fontinhas, Moncarapachense, São João de Ver, Paredes.