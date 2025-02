Num duelo inédito, o 1.º Dezembro recebeu e venceu o Amarante (2-1), no encontro que encerrou a 3.ª jornada da fase de promoção da Liga 3.

Ainda que os visitantes tenham agarrado a vantagem aos 13 minutos, pelo avançado Zangré, os anfitriões repuseram a igualdade aos 18m, pelo central Tiago Simões.

Na segunda parte, entre trocas, Harramiz consumou a reviravolta.

Assim, o 1.º Dezembro junta-se a Fafe (1.º) e Lusitânia Lourosa (2.º) no topo, igualados com seis pontos. De recordar que, na noite de sábado, o Lourosa venceu na visita a Fafe (1-2).

Nesta ronda, o Sporting B foi derrotado no Restelo (1-3), caindo para o 5.º lugar, com quatro pontos. O Belenenses totaliza igual número de pontos, mas estacionou no 4.º lugar.

A tabela conta ainda com Amarante e Varzim (7.º) – empatados a três pontos – e com o Atlético (8.º), que leva dois pontos.

Na tarde de sábado (13h), o Sporting B recebe o 1.º Dezembro. Antes, às 11h, o Amarante visita o Lusitânia Lourosa.

De recordar que os dois melhores classificados sobem à II Liga, enquanto o 3.º colocado disputa o play-off com o 16.º da divisão acima.