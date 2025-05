O Lusitânia de Lourosa venceu o Atlético CP por 2-0, na tarde deste sábado, sagrando-se campeão da Liga 3 em 2024/25.

No duelo da 13.ª e penúltima jornada, com casa cheia em Lourosa (cerca de 5 mil adeptos), a equipa treinada por Pedro Miguel construiu o triunfo com um golo em cada parte. Arsénio Nunes fez o 1-0 aos 12 minutos e Marcos Valente fez o 2-0, ao minuto 52.

Com este resultado, o Lusitânia de Lourosa, que tinha garantido a subida à II Liga na jornada anterior, passa a somar 29 pontos, no primeiro lugar. Fecha a época com a visita ao Belenenses, na próxima ronda. O Atlético, com a derrota, fica afastado matematicamente da possibilidade de subida.

Hat-trick de Cláudio Araújo mantém Varzim na corrida

No primeiro jogo da jornada, ao fim da manhã, o Varzim venceu na visita ao 1.º Dezembro por 3-0, com Cláudio Araújo a ser a figura do jogo, com um hat-trick (36m, 67m, 85m). Ainda com o Fafe-Sporting B e o Amarante-Belenenses a decorrerem, os poveiros igualaram o Belenenses com 18 pontos, no terceiro lugar.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 29 pontos

2.º: Sporting B, 20 (menos um jogo)

3.º: Varzim, 18

4.º: Belenenses, 18 (menos um jogo)

5.º: Fafe, 14 (menos um jogo)

6.º: Amarante, 13 (menos um jogo)

7.º: Atlético CP, 13

8.º: 1.º Dezembro, 11