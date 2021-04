O Sporting B entrou a vencer na fase de apuramento para a Liga 3 ao ir ganhar ao terreno do Louletano, por 3-2.

Com Luiz Phellype no onze inicial, os leões adiantaram-se cedo, com Bruno Paz a converter em golo uma grande penalidade assinalada aos três minutos.

Os algarvios viraram o resultado com dois golos de penálti de Érico e o 2-1 era o resultado ao intervalo.

Tomás Silva igulou o encontro e foi mesmo no último minuto do tempo regulamentar que João Goulart deu o triunfo aos leões, que lideram a série 7.