Mau tempo: Académica pede ajuda à população para «proteger» Academia
Clube pretende construir uma barreira com sacos de areia para prevenir subida do caudal do rio
Uma nova indicação de chuva forte no país levou a Académica a emitir um comunicado em jeito de apelo à população de Coimbra para que seja construída uma barreira de proteção à Academia Briosa XXI.
O objetivo do clube passa por prevenir a subida do caudal do rio com sacos de areia e solicita a «participação da comunidade» nesta fase, sendo que as equipas já se encontram junto ao local a preparar os trabalhos.
«A participação da comunidade é fundamental para uma resposta rápida e eficaz. Agradecemos, desde já, a disponibilidade e o sentido de responsabilidade de todos», pode ler-se.
Leia aqui o comunicado da Académica na íntegra:
