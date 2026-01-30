Uma nova indicação de chuva forte no país levou a Académica a emitir um comunicado em jeito de apelo à população de Coimbra para que seja construída uma barreira de proteção à Academia Briosa XXI.

O objetivo do clube passa por prevenir a subida do caudal do rio com sacos de areia e solicita a «participação da comunidade» nesta fase, sendo que as equipas já se encontram junto ao local a preparar os trabalhos.

«A participação da comunidade é fundamental para uma resposta rápida e eficaz. Agradecemos, desde já, a disponibilidade e o sentido de responsabilidade de todos», pode ler-se.

Leia aqui o comunicado da Académica na íntegra: