Os sócios da Académica - Organismo Autónomo de Futebol (OAF) elegeram Joaquim Reis como novo presidente da direção em eleições realizadas este domingo.

O candidato da Lista A, que tinha como lema «Construir o Futuro», obteve 540 votos, contra 347 da Lista B, liderada pelo atual vice-presidente Rui Sá Frias, e 413 da lista C, encabeçada pelo consultor empresarial Fernando Lopes.

No ato eleitoral para a direção, no qual votaram 1.318 sócios de um universo de 2.228, registaram-se ainda 14 votos brancos e quatro nulos. Pela primeira vez nos últimos 48 anos, contou com três listas.

A candidatura de Joaquim Reis, que sucede na presidência ao jurista Miguel Ribeiro, que apenas cumpriu um mandato e não se recandidatou, venceu ainda nos restantes órgãos sociais - Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Académico.

Médico dentista, de 52 anos, Joaquim Reis foi vice-presidente da Académica entre 2014 e 2016, na última direção liderada por José Eduardo Simões, que se demitiu após a descida do clube à II Liga.

Em 2019, concorreu à presidência da «Briosa», numa eleição vencida, na altura, por Pedro Roxo, que em 2017 tinha assumido a presidência após a saída de Paulo Almeida, que apenas cumpriu um ano de mandato.

O novo presidente para o triénio 2025-2028 pretende avançar com a constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) com investidores da região, sob controlo maioritário da Académica.

«Espero implementar o novo modelo ainda no primeiro ano de mandato, depois da aprovação em Assembleia Geral», revelou à agência Lusa Joaquim Reis, salientando que a alteração societária se impõe face às limitações financeiras do clube.

A Académica milita na Liga 3 desde a temporada 2022/23, depois de 88 épocas consecutivas entre o primeiro e segundo escalão de futebol nacional.