O defesa-central Diogo Amaro vai juntar-se ao irmão André no Al Rayyan, apurou o Maisfutebol.

A Académica acertou a transferência do jovem de 19 anos com o emblema do Qatar, num negócio que deverá rondar os 300 mil euros, segundo foi possível saber. O jogador deve viajar já esta quarta-feira.

Diogo Amaro ainda tinha contrato por mais três temporadas com a Briosa, que já representava desde a formação. Estreou-se pela equipa principal há duas épocas, mas foi na temporada passada que se assumiu como patrão da defesa da Académica, com 33 jogos (um golo).

O negócio com os qataris já estava encaminhado há bastante tempo, mas o central ainda realizou dois jogos na presente temporada.

Diogo Amaro vai, assim, encontrar o irmão André no Al Rayyan. O ex-V. Guimarães, de 22 anos, rumou ao Qatar na época transata.