Há coisas que só acontecem em Portugal. Num jogo da Liga 3, entre o Académica e o V. Guimarães B, o homem do jogo foi o premiado com um bacalhau.

Naquela que foi a primeira jornada da fase de subida da Liga 3, a formação de Coimbra venceu (1-0) a equipa secundária dos «conquistadores». O golo do capitão, Leandro Silva, deu o triunfo à Académica (58m).

Beni Souza, médio francês que já vestiu as cores do Benfica, foi quem assistiu para o golo. No final, o atleta de 22 anos foi considerado o homem do jogo. Recebeu, então, um bacalhau como prémio.

O Académica arrancou, assim, a fase de subida da melhor maneira. Beni, por sua vez, garantiu refeição para os próximos dias.