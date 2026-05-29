Leandro Silva, capitão da Académica, recebeu o prémio de melhor jogador da Liga 3 na temporada 2025/26, durante a cerimónia que decorreu na Cidade do Futebol, esta sexta-feira.

O médio de 32 anos marcou seis golos e somou 12 assistências ao serviço da Briosa, que garantiu a subida à II Liga.

Na FPF Arena, foi apresentado também o onze do ano, que é composto por quatro jogadores do Amarante, quatro da Académica, dois do Belenenses e um do Mafra.

Todos os prémios da Liga 3:

Onze do Ano: Martim Duarte (Amarante); Edson Farias (Académica), Tiago Ventura (Amarante), João Filipe (Amarante) e Ricardo Teixeira (Académica); Diogo Leitão (Belenenses); Diogo Paulo (Belenenses) e Leandro Silva (Académica): Jordan (Amarante), Beni Souza (Académica) e Stanley Iheanacho (Mafra).

Melhor Jogador: Leandro Silva (Académica)

Melhor Marcador: Stanley Iheanacho (Mafra)

Jogador Revelação: Tiago Ventura (Amarante)

Jogador Puro Futebol (mais minutos e menos cartões): Ricardo Teixeira (Académica)

Ranking Futebol Puro: Lusitano de Évora (Ouro), Caldas (Prata) e Paredes (Bronze)

Melhor Relvado: Sp. Braga B

Melhor Média de Assistência: Académica

Responsabilidade Social: Fafe