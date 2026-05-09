A lutar pelo regresso aos campeonatos profissionais, a Académica de Coimbra foi a Mafra empatar (3-3) e adiou a subida à II Liga.

A equipa conimbricense entrou em campo a saber que uma vitória lhe garantia um dos dois primeiros lugares da fase de apuramento de campeão da Liga 3 (o 3.º dá acesso ao play-off), mas acabou por ter de suar muito para regressar a casa com um ponto.

É que o Mafra, ainda na luta pelo play-off, foi para o intervalo a vencer por 2-0 (bis de Stanley Iheanacho, 10m e 25m de penálti) e chegou a dispor de uma vantagem de três golos, depois de Lénio Neves ter ampliado a vantagem dos anfitriões no início da segunda parte.

Briosa, a Académica reagiu e deu início a uma recuperação notável num jogo de loucos. Beni Souza reduziu para 3-1, Cuba fez o 3-2 (71m) e Camilo Triana empatou o jogo ao minuto 76.

Com este resultado, a Académica falha a subida provisória ao primeiro lugar (por troca com o Amarante) e a promoção imediata que pode ser selada neste domingo (mediante o resultado do Belenenses na Póvoa de Varzim) ou na próxima semana.

O Mafra ainda pode ir ao play-off, mas precisa que os azuis do Restelo percam neste domingo e, depois, de vencer a equipa lisboeta na última jornada da fase de apuramento do campeão.