A Académica tropeçou na visita à União de Santarém e perdeu a hipótese de ganhar terreno aos rivais diretos na luta pela subida direta à II Liga. Este domingo, a Briosa empatou a um golo no Campo Chã das Padeiras, apesar de ter jogado com mais um desde os 24 minutos.

Beni Souza abriu o marcador aos 18 minutos e, instantes depois, Bura viu cartão vermelho direto, por agredir Jean Sinisterra, num lance com intervenção do VAR.

Em superioridade numérica, a Académica dominou a primeira parte, mas foi a equipa da casa quem entrou melhor no segundo tempo.

A turma de António Barbosa ainda conseguiu reagir e ameaçar o segundo golo, contudo, acabou por sofrer mesmo ao cair do pano. Aos 90+6 minutos, Sidy Koumé apontou o tento da igualdade.

Com este empate, com mais três jogos por disputar, a Académica, segunda classificada da Liga 3, chega aos 21 pontos, a dois do líder Amarante, que esta tarde recebe o Belenenses (terceiro, 18 pontos). Já a União de Santarém, iguala os oito pontos do Trofense e deixa o último lugar, sendo agora sétima.