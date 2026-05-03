Numa fase cada vez mais adiantada da Liga 3, já perto das decisões, a Académica teve uma vitória importante sobre o Varzim por apenas 1-0. Neste domingo, a formação de Coimbra garantiu pelo menos o acesso ao play-off de subida à II Liga.

Com um único golo de Cascavel aos 51 minutos, sendo que o mesmo jogador viria a ser expulso nos descontos, levando a equipa de António Barbosa a somar 24 pontos.

A duas jornadas do fim, a subida à II Liga parece desenhar-se num tango a três - Amarante soma 25, mais um do que a Académica. Na terceira posição, que dá acesso ao play-off de subida, está o Belenenses, com 20 pontos.

V. Guimarães B, Mafra, Varzim, União de Santarém e Trofense estão praticamente arredados desse pódio.

Este duelo acontece no mesmo dia em que ficou selada a despromoção de Sanjoanense e Sp. Braga B ao Campeonato de Portugal.