A Académica recebeu e venceu a equipa B do Vitória de Guimarães, por 1-0, no jogo que marcou o arranque da fase de apuramento de campeão da Liga 3.

O único golo do encontro foi apontado pelo capitão Leandro Silva, aos 58 minutos, após um grande passe de Beni Souza, que está emprestado pelo Benfica aos estudantes.

A Académica, portanto, lidera a fase de subida de forma isolada, mas à condição. Este sábado, disputam-se o Varzim-Amarante e o Belenenses-Trofense.

Na próxima jornada a Académica visita o Amarante, enquanto o V. Guimarães B recebe o Belenenses.

RELACIONADOS
OFICIAL: Tomás Podstawski volta ao ativo na Liga 3