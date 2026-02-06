Liga 3
Liga 3: Académica vence V. Guimarães B no arranque da fase de subida
Triunfo por 1-0 em Coimbra
A Académica recebeu e venceu a equipa B do Vitória de Guimarães, por 1-0, no jogo que marcou o arranque da fase de apuramento de campeão da Liga 3.
O único golo do encontro foi apontado pelo capitão Leandro Silva, aos 58 minutos, após um grande passe de Beni Souza, que está emprestado pelo Benfica aos estudantes.
A Académica, portanto, lidera a fase de subida de forma isolada, mas à condição. Este sábado, disputam-se o Varzim-Amarante e o Belenenses-Trofense.
Na próxima jornada a Académica visita o Amarante, enquanto o V. Guimarães B recebe o Belenenses.
