OFICIAL: Daniel Candeias é reforço da Académica
Extremo de 37 anos estava livre no mercado depois de ter terminado o seu vínculo aos turcos do Adanaspor
Daniel Candeias é reforço da Académica, atualmente na Liga 3, depois de quase cinco anos consecutivos a jogar na Turquia.
O extremo de 37 anos estava livre no mercado depois de ter terminado a sua ligação ao Adanaspor, o quarto clube que representou na Turquia nos últimos anos, depois do Gençlerbirligi, Alanyaspor e Kocaelispor.
Formado no FC Porto, Daniel Candeias vestiu as camisolas do Varzim, Rio Ave, Paços de Ferreira, Portimonense e Nacional em Portugal. Chegou a assinar pelo Benfica, em 2014/15, mas não chegou a jogar pelo clube da Luz.
Lá por fora, antes de chegar à Turquia, o extremo português já tinha representado os espanhóis do Recretaivo e do Granada, os alemães do Nuremberga, os franceses do Metz e ainda os escoceses do Glasgow Rangers.
A Associação Académica de Coimbra – O.A.F. chegou a acordo com o atleta Daniel Candeias para reforçar o plantel da Briosa na temporada 25/26. ✍— Académica - OAF (@academicaoaf) October 2, 2025
O extremo chega proveniente do Adanaspor da Turquia e na última temporada realizou 35 jogos, com 4 golos e 2 assistências.#Académica pic.twitter.com/0Od9OTm91u