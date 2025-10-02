Daniel Candeias é reforço da Académica, atualmente na Liga 3, depois de quase cinco anos consecutivos a jogar na Turquia.

O extremo de 37 anos estava livre no mercado depois de ter terminado a sua ligação ao Adanaspor, o quarto clube que representou na Turquia nos últimos anos, depois do Gençlerbirligi, Alanyaspor e Kocaelispor.

Formado no FC Porto, Daniel Candeias vestiu as camisolas do Varzim, Rio Ave, Paços de Ferreira, Portimonense e Nacional em Portugal. Chegou a assinar pelo Benfica, em 2014/15, mas não chegou a jogar pelo clube da Luz.

Lá por fora, antes de chegar à Turquia, o extremo português já tinha representado os espanhóis do Recretaivo e do Granada, os alemães do Nuremberga, os franceses do Metz e ainda os escoceses do Glasgow Rangers.