O Alverca sagrou-se campeão da Liga 3 este domingo, ao vencer na visita à Académica, por 2-1.

A equipa ribatejana, que na semana passada já tinha confirmado a subida à II Liga, derrotou a formação de Coimbra com um bis de João Costa (34 e 47m), enquanto Lucas Henrique (86m, de penálti) apontou o golo dos anfitriões, que já não têm hipóteses de subir.

O conjunto liderado por João Pereira chegou aos 30 pontos, mais oito do que o Sp. Braga B, que este domingo empatou no terreno do Felgueiras (1-1), terceiro classificado, com 21.

Ainda na corrida à subida à II Liga está o Lusitânia de Lourosa, quarto, com 20 pontos, quando falta jogar apenas uma ronda. O Felgueiras visita o Sporting da Covilhã na próxima jornada, o Lusitânia recebe o campeão e a equipa secundária do Braga recebe o Atlético.

Refira-se que Canelas 2010, Vianense, Amora e Pêro Pinheiro descem de divisão.