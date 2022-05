O Alverca venceu a União de Leiria por 2-1 e vai discutir com o Sp. Covilhã o último lugar por atribuir na II Liga da próxima época.

Depois do empate a um golo em casa no jogo da 1.ª mão do play-off de subida da Liga 3, a equipa ribatejana impôs-se em Leiria por 2-1, muito graças a um início de jogo desastroso dos anfitriões.

Klismahn (7m de penálti) e Ricardo Rodrigues (aos 17m) marcaram para o Alverca e Kikas assinou o único golo dos leirienses num jogo que registou novo recorde de assistências na Liga 3: 15.071 espectadores.

Agora, o Alverca vai tentar juntar-se a Torreense (campeão da Liga 3) e a Oliveirense, equipas promovidas diretamente, e elevar para três o número de equipas que sobem da Liga 3 para o segundo escalão.

Foto de capa retirada do Facebook da União de Leiria