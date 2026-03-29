Amarante e Académica não foram além de um empate a um golo no jogo em atraso da sétima jornada da fase de subida da Liga 3 e que culmina, inclusive, com o fim da primeira volta.

O primeiro tempo ficou marcado por algum equilíbrio e poucas ocasiões de golo, de tal forma que o nulo se manteve ao intervalo. Já na segunda parte, a equipa da casa colocou-se em vantagem aos 67 minutos, graças ao golo de Saint-Louis.

Só que a reação da Académica acabou por surgir na fase decisiva do encontro, com Camilo Triana a dar a vitória ao conjunto de Coimbra, que se agarra assim à liderança da prova.

Confira a classificação da fase de subida:

1.º - Académica, 16 pontos

2.º - Amarante, 16 pontos

3.º - Belenenses, 14 pontos

4.º - V. Guimarães B, 10 pontos

5.º - Varzim, 9 pontos

6.º - UD Santarém, 6 pontos

7.º - Trofense, 5 pontos

8.º - Mafra, 4 pontos