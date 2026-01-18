Liga 3
Há 11 min
Liga 3: Amarante garante lugar na fase de subida da Liga 3
Líder da Série A empatou frente ao Paredes por 0-0
AL
Líder da Série A empatou frente ao Paredes por 0-0
AL
O Amarante garantiu lugar na fase de subida à Liga 3, apesar do empate frente ao Paredes por 0-0. A equipa liderada por Alexandre Costa foi a primeira, da Série A, a marcar presença na luta pela subida.
Depois de somar cinco vitórias consecutivas, o Amarante foi travado na deslocação ao reduto do Paredes. Apesar do nulo no marcador, a equipa visitante assumiu o primeiro lugar com 28 pontos e qualificou-se para a fase de apuramento de campeão da Liga 3, tornando-se a primeira da Série A a atingir esse feito esta época.
O Trofense, V. Guimarães B e o Varzim seguem atrás na tabela classificativa e vão para a última jornada do campeonato com a esperança de garantir o seu lugar.
Continuar a ler
TAGS: Liga 3 Amarante Fase subida Paredes Série A
NOTÍCIAS MAIS LIDAS