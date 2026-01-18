O Amarante garantiu lugar na fase de subida à Liga 3, apesar do empate frente ao Paredes por 0-0. A equipa liderada por Alexandre Costa foi a primeira, da Série A, a marcar presença na luta pela subida.

Depois de somar cinco vitórias consecutivas, o Amarante foi travado na deslocação ao reduto do Paredes. Apesar do nulo no marcador, a equipa visitante assumiu o primeiro lugar com 28 pontos e qualificou-se para a fase de apuramento de campeão da Liga 3, tornando-se a primeira da Série A a atingir esse feito esta época.

O Trofense, V. Guimarães B e o Varzim seguem atrás na tabela classificativa e vão para a última jornada do campeonato com a esperança de garantir o seu lugar. 

