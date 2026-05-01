O Amarante empatou sem golos na visita ao Trofense, na tarde desta sexta-feira, somando mais um ponto importante na disputa pela subida à II Liga, num jogo em que resistiu à inferioridade numérica nos 20 minutos finais, após a expulsão de Fernando Almeida.

No duelo que abriu a 12.ª e antepenúltima jornada, a equipa da casa entrou um pouco melhor, mas o Amarante ajustou-se e o intervalo chegou com o 0-0, numa primeira parte em que escassearam claras ocasiões de golo: em qualidade e quantidade.

Na segunda parte, o jogo ganhou mais dinamismo de parte a parte, até que, ao minuto 70, e depois de o árbitro ver as imagens, Fernando Almeida foi expulso. O árbitro entendeu que o médio da equipa visitante cometeu falta grosseira sobre Vasco Paciência, por ter atingido a cara do adversário com o pé direito.

Já com o Trofense em superioridade numérica, Vasco Paciência levou a bola ao poste da baliza defendida por Martim Duarte, num lance que ditou uma paragem de alguns minutos, para colocar em condições a rede da baliza do Amarante, que rebentou com o impacto de Martim Duarte ao tentar a defesa perante Paciência.

Fruto deste lance e do da expulsão com recurso ao VAR, foram dados nove minutos de compensação. O Trofense ficou sempre mais perto da área adversária do que o contrário, mas a equipa treinada por Alex Costa conseguiu segurar o empate e, por consequência, a liderança da fase de subida da Liga 3, mesmo que a Académica vença. No último lance do jogo, Arome Idache quase deu a vitória no lance mais perigoso do Amarante, mas o remate picado passou ao lado.

Com o empate, o Amarante soma 25 pontos e pode subir nesta jornada, mas só se o Belenenses perder ante a U. Santarém e se o Vitória B não ganhar ao Mafra. Neste sentido, lembre-se que o Amarante tem vantagem no confronto direto com o Belenenses (venceu 2-1 no Restelo e empatou 2-2 em casa) e, contra o Vitória B, tem vantagem parcial (venceu 2-1 em casa, mas ainda vai a Guimarães na última jornada). O Trofense, já sem hipóteses de subida, isola-se à condição no sétimo lugar, com nove pontos.

Jornada 12:

Trofense-Amarante, 0-0

Belenenses-U. Santarém (sábado, 11h00)

Vitória B-Mafra (domingo, 11h00)

Académica-Varzim (domingo, 19h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amarante, 25 pontos/12 jogos

2.º: Académica, 21/11

3.º: Belenenses, 19/11

4.º: Vitória B, 16/11

5.º: Varzim, 13/11

6.º: Mafra, 13/11

7.º: Trofense, 9/12

8.º: U. Santarém, 8/11