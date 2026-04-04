O Amarante recebeu e venceu o Varzim por 1-0 na tarde deste sábado e lidera isolado a fase de subida da Liga 3 ao fim da oitava jornada, a primeira da segunda volta, tirando proveito total da derrota da Académica em Guimarães, esta manhã, pelo mesmo resultado.

Em Amarante, o único golo do jogo foi marcado por Tiago Ventura, aos 19 minutos, numa recarga, depois de o guarda-redes Momo Mbaye não ter conseguido segurar o remate de Daniel Rodrigues.

Ao quarto duelo entre as duas equipas esta época, o Amarante consegue vencer pela primeira vez, depois de, já nesta fase de subida, ter sofrido na Póvoa a única derrota desta fase (2-1) e de, na primeira fase, ter havido empate sem golos na Póvoa e triunfo dos varzinistas em Amarante por 1-0.

Fechada esta jornada, a equipa treinada por Alex Costa é líder isolada com 19 pontos, mais dois do que o Belenenses (que tem 17 e também está em posição de subida) e mais três do que a Académica, que tem 16 e caiu para terceiro, o lugar de play-off. O Varzim perde terreno e é quinto, com nove pontos.

A «Briosa» perdeu na visita ao Vitória B no primeiro jogo do dia, decidido com um golo de Rica Rocha, aos 17 minutos, num contra-ataque bem executado pelos minhotos. A equipa treinada por António Torres Campos podia ter ampliado a diferença em cima do intervalo, mas o penálti de Francisco Dias levou a bola ao ferro da baliza defendida por Carlos Alves.

Ainda assim, o novo técnico da equipa B do Vitória somou o primeiro triunfo ao terceiro jogo, depois de duas derrotas iniciais, na sequência da promoção de Gil Lameiras ao comando técnico da equipa principal. O Vitória é quarto classificado, com 13 pontos, ganhando alento na luta pela subida. A equipa de Coimbra ainda acabou o jogo reduzida a dez, devido à expulsão de Camilo Triana (81m).

Vitória B festeja golo de Rica Rocha (Foto: FPF)

Na sexta-feira, Belenenses e Mafra já tinham somado vitórias. O Belenenses venceu na visita ao Trofense por 1-0, com um golo de Afonso Afonso (24m), num jogo em que o guarda-redes Guilherme Oliveira evitou o empate ao defender um penálti batido por Gonçalo Cunha (74m). Já o Mafra venceu na receção à U. Santarém, por 2-1, com golos de Mamor Niang (37m) e Stanley Iheanacho (90+3m). Gonçalo Teixeira marcou para os escalabitanos (50m), num jogo em que, após o 1-0, Niang viu Nuno Hidalgo defender-lhe um penálti em cima do intervalo.

A próxima jornada promete, tendo em conta que há dois duelos entre os quatro primeiros classificados.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amarante, 19 pontos

2.º: Belenenses, 17

3.º: Académica, 16

4.º: Vitória B, 13

5.º: Varzim, 9

6.º: Mafra, 7

7.º: U. Santarém, 6

8.º: Trofense, 5

PRÓXIMA JORNADA (11/12 abril):

Varzim – Mafra

U. Santarém – Trofense

Belenenses – Vitória B

Académica - Amarante