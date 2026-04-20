As contas da subida à II Liga estão cada vez mais agitadas. Neste fim-de-semana, referente à décima jornada da fase de subida da Liga 3, o Amarante isolou-se mais na liderança e a Académica ultrapassou o Belenenses.

O Amarante visitou e venceu o Mafra (4-1), com os golos de Tiago Ventura (1m), Faissal Zangré (63m), Daniel Rodrigues (69m) e Arome Idache (90+6m). Pela formação de Mafra, Stanley Iheanacho marcou o golo (83m).

Com este triunfo (4-1), Amarante é líder com 23 pontos. Mafra, por sua vez, assume a sexta posição com dez pontos.

No jogo da jornada, a Académica recebeu e venceu o Belenenses (2-1). Rodrigo Cascavel (14m) e Beni Souza (70m) marcaram para a formação de Coimbra. Bruninho em tempo de compensação reduziu para os Azuis do Restelo (90+6m).

Com este triunfo (2-1), a Académica ultrapassou o Belenenses, assumindo a segunda posição – que dá subida direta – com 20 pontos. Já o Belenenses desce para terceiro, lugar de play-off, com 18 pontos.

Noutros jogos, o V. Guimarães B tropeçou na receção ao U. Santarém (1-1), afastando-se dos lugares de subida. Mantém-se em quarto com 15 pontos. U. Santarém está na oitava e última posição com sete pontos.

Já o Varzim voltou aos triunfos na visita ao Trofense (1-0). A formação de Póvoa de Varzim é quinta com 12 pontos. Trofense ocupa a sétima posição com oito pontos.

Faltam, ainda, quatro jornadas para jogar.

Confira os jogos e as contas da Liga 3.