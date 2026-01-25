Depois de Belenenses, Mafra, Académica e União de Santarém garantirem o acesso à fase de subida da Liga 3, neste domingo foi a vez de Varzim, Trofense e Vitória de Guimarães B se juntarem a Amarante, que já havia garantido o apuramento.

Na 18.ª e derradeira jornada do grupo a Norte, o Amarante empatou com o Trofense a um golo, enquanto o Vitória de Guimarães B venceu na visita à Sanjoanense (10.ª), por 3-2. A fechar este quarteto, o Varzim atingiu a terceira vitória consecutiva, desta feita na visita ao Marco 09 (8.º), por 3-1.

Colado a este lote terminou o Paredes, que triunfou na visita ao São João de Ver (9.º), por 2-1, e totalizou 27 pontos, a um de Varzim e Trofense, e a dois pontos de Amarante e Vitória B.

De resto, Sp. Braga (6.º) e Fafe (7.º) empataram a dois golos, terminando com 25 e 24 pontos, respetivamente.

Assim, a fase de subida vai contar com Belenenses, Mafra, Académica, União de Santarém, Varzim, Trofense, Vitória de Guimarães B e Amarante. Estes emblemas vão disputar 14 jogos – fora e casa – com os dois melhores classificados a subirem aos campeonatos profissionais. Face à última época, Belenenses, Varzim e Amarante repetem a presença nesta fase.

Quanto à zona de manutenção, dois grupos de seis equipas vão decidir os quatro despromovidos à quarta divisão, ou seja, ao Campeonato de Portugal.