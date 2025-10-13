Nuno Presume, treinador e comentador desportivo, foi anunciado nesta segunda-feira como técnico principal do Amora, da Liga 3.

Presume assume um desafio após vários anos como adjunto de José Peseiro, em clubes como V. Guimarães, Sporting e mais recentemente na seleção da Venezuela e no Zamalek, do Egito.

O técnico de 56 anos é o sucessor de Miguel Valença. O Amora está em nono lugar da Série B da Liga 3, com sete pontos.