O Amora venceu na tarde deste domingo na deslocação ao Alverca, impondo uma derrota por 3-2 à equipa da casa, na estreia do brasileiro Argel, ex-jogador do Benfica e do FC Porto, no comando dos ribatejanos.

No jogo em atraso da terceira jornada, o Amora chegou ao intervalo a vencer por três golos de diferença. O primeiro surgiu aos 11 minutos, por Hélio Cruz, num remate de pé direito na área. Aos 16 minutos, o Amora fez o 0-2 no marcador, por Gildo Lourenço, num remate de pé esquerdo também na área, após um cruzamento da esquerda.

O melhor golo do encontro surgiu aos 35 minutos, por Joca, num remate de pé direito ao ângulo da baliza, a bater o guarda-redes do Alverca para o 0-3.

O golaço de Joca no Alverca-Amora:

Na segunda parte, o Alverca relançou esperanças com o golo de Ricardo Rodrigues, de cabeça, aos 59 minutos. Os ribatejanos ainda fizeram o 2-3 por Emerson Carioca num remate de pé direito, mas o tento foi insuficiente para a equipa da casa somar pontos.

Logo após o apito final, houve alguma confusão entre elementos das duas equipas, ainda no relvado.

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE SUL

1.º: Torreense, 13 pontos

2.º: U. Leiria, 10

3.º: Amora, 9

4.º: V. Setúbal, 9 (menos um jogo)

5.º: Real SC, 8

6.º: Sporting B, 7

7.º: Caldas, 7

8.º: Oriental Dragon, 5

9.º: Alverca, 4

10.º: Cova da Piedade, 4

11.º: U. Santarém, 3 (menos um jogo)

12.º: Oliveira do Hospital, 2