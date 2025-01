O Anadia foi castigado com derrota de 3-0 e consequente perda de três pontos, atribuídos ao Lusitânia de Lourosa, por ter inscrito na ficha de jogo entre as duas equipas, a 10 de novembro, para a 11.ª jornada da série A da Liga 3, os jogadores da equipa B João Filipe e Zakhar Terpugov.

Em causa está a utilização de João Filipe e Zakhar Terpugov pela equipa B do Anadia, no dia anterior ao Anadia-Lourosa, a 9 de novembro. Ambos foram titulares e fizeram os 90 minutos (mais sete de compensação) na vitória da equipa B ante o CR Antes (1-0) em jogo da 1.ª Divisão Zona Sul da AF Aveiro.

Ora, como jogaram mais de 45 minutos nesse jogo da equipa B, ambos teriam de cumprir, à luz dos regulamentos, pelo menos 48 horas de descanso para poderem ser opção para o jogo da equipa principal da Liga 3, não podendo sequer fazer parte da ficha de jogo no dia seguinte. No entanto, João Filipe e Zakhar Terpugov foram convocados, apesar de não utilizados na vitória por 2-0 do Anadia ante o Lourosa.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou procedente a acusação deduzida contra a SAD do Anadia e a equipa passa dos 20 para os 17 pontos na série A da Liga 3, descendo para o 8.º lugar, por troca com o São João de Ver, agora 7.º com 19. O Lourosa passa dos 27 para os 30 pontos e sobe ao 2.º lugar, dando um grande passo para ir à fase de subida, quando faltam duas jornadas para o fim da primeira fase.

O Varzim é líder com 32 pontos e, atrás do Lourosa, está agora o Fafe em 3.º, com 29 pontos. Ainda em zona de apuramento está o Trofense em 4.º com 26 pontos e, com aspirações de acesso à fase de subida, continuam Amarante (5.º com 26) e Sp. Braga B (6.º com 23).

Além da perda de três pontos, o Anadia foi ainda multado em 765 euros.