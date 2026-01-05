Belenenses e Mafra garantiram, este fim de semana, à 15.ª de 18 jornadas, o apuramento para a fase de subida da Liga 3 e mantêm hipóteses de promoção à II Liga e também de alcançar o título no terceiro escalão do futebol português.

O Belenenses venceu o Amora por 3-1 no sábado, dia em que o Mafra venceu o Caldas. Os azuis do Restelo lideram com 32 pontos e Mafra é segundo, com 29. Ambos já garantiram um dos quatro primeiros lugares na série B da Liga 3.

Nesta altura, há duas de oito vagas definidas na fase de subida e, com três jornadas por disputar na primeira fase, há seis vagas em aberto: duas na série B e quatro na série A. Há muitos clubes ainda com hipóteses, mas outros já matematicamente afastados e, por consequência, já sabedores de que vão jogar pela manutenção na segunda fase.

Quem ainda está na luta pela fase de subida

Continuando na série B, Académica (terceiro com 24 pontos) e União de Santarém (quarto com 20 pontos) estão em posição de acesso à fase de subida, mas Atlético (20 pontos), Caldas (18), Lusitano de Évora (17), Amora (17) e 1.º Dezembro (15) ainda têm legítimas aspirações. O Sp. Covilhã, 10.º e último com 12 pontos, ainda tem hipóteses matemáticas, mas está obrigado a ganhar os três jogos… e mesmo assim teria de esperar uma complexa combinação de resultados nas três jornadas.

A próxima jornada tem um importantíssimo U. Santarém-Atlético, além de 1.º Dezembro-Mafra, Amora-Lusitano, Caldas-Belenenses e Sp. Covilhã-Académica.

Na série A também há contas ao rubro e sete potenciais candidatos aos quatro primeiros lugares. Nesta altura, o líder Amarante (24 pontos), Trofense (24), Vitória B (23) e Sp. Braga B (23) estão nos lugares de ida à fase de subida, mas Fafe (20), Paredes (20) e Varzim (19) ainda têm reais hipóteses. A AD Marco 09 (16 pontos) ainda pode lá chegar pela matemática, mas não depende de si, mesmo que ganhe os seus jogos em falta. São João de Ver e AD Sanjoanense, ambos com 13 pontos, são as equipas já certas na fase de manutenção.

São João de Ver-Fafe, AD Sanjoanense-Trofense, Amarante-Sp. Braga B, Vitória B-Varzim e AD Marco 09-Paredes são os jogos da próxima jornada.