O Belenenses denunciou uma postura «anti-desportiva» do Caldas, na sequência do jogo deste domingo entre os dois clubes, que terminou com a vitória da formação do Restelo por 2-1, a contar para a Liga 3.

Através de um comunicado, o clube fala sobre o impedimento dos adeptos em entrarem no Campo da Mata com bandeiras alusivas ao Belenenses e destaca a ordem alegadamente dada pelo Caldas às forças de segurança presentes no recinto.

Ora, face a este episódio, o Belenenses informou que vai apresentar junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma «exposição detalhada dos acontecimentos», já que considera ser uma «flagrante violação» da legislação em vigor.

«Os adeptos do nosso clube foram impedidos de entrar com bandeiras com o símbolo do Belenenses ou a ele alusivas. Este impedimento resultou de uma ordem dada pelo Caldas às forças de segurança presentes no recinto. Perante estes factos, o Belenenses começa por registar a postura anti-desportiva do Caldas e informa que apresentará junto da FPF uma exposição detalhada dos acontecimentos, por forma a que venham a ser tomadas medidas efetivas tendentes a que este tipo de situações não mais venham a repetir-se», pode ler-se.

Leia aqui o comunicado do Belenenses na íntegra: