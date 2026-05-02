O Belenenses empatou a um golo na receção à União Santarém, no Estádio do Restelo, ao início da tarde deste sábado, em jogo da 12.ª e antepenúltima jornada da fase de subida da Liga 3, comprometendo as hipóteses de lutar pela subida direta à II Liga.

A equipa escalabitana, que entrou nesta jornada já sem hipóteses de subida, adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto de jogo, por Eric Ayiah. Ainda na primeira parte, o Belenenses chegou ao 1-1 com que terminaria o jogo: marcou Bruninho, aos 40 minutos.

Com este resultado, o Belenenses - que nas últimas quatro jornadas somou três empates e uma derrota - passa a somar 20 pontos e garante que acaba a jornada no terceiro lugar, o de play-off com o 16.º classificado da II Liga. Porém, pode acabar a jornada a quatro pontos da Académica e pode ver o Vitória B reduzir a desvantagem para um ponto. Alguns adeptos manifestaram-se com assobios nas bancadas após o apito final.

Fica, ainda, a certeza de que o Amarante já não pode subir à II Liga nesta jornada. A equipa treinada por Alex Costa, depois do empate na visita ao Trofense na sexta-feira, precisava de uma derrota dos azuis do Restelo e de que o Vitória B não ganhasse no domingo para subir já neste fim de semana.

A União Santarém passa a somar nove pontos. Depois de cinco derrotas seguidas, vai em três empates consecutivos e frente a equipas que estão na luta pela subida. Antes do Belenenses, empatou com Académica e Vitória B.

- RECORDE AQUI AS CONTAS DA SUBIDA NESTA JORNADA.

Jornada 12:

Trofense-Amarante, 0-0

Belenenses-U. Santarém, 1-1

Vitória B-Mafra (domingo, 11h00)

Académica-Varzim (domingo, 19h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Amarante, 25 pontos/12 jogos

2.º: Académica, 21/11

3.º: Belenenses, 20/12

4.º: Vitória B, 16/11

5.º: Varzim, 13/11

6.º: Mafra, 13/11

7.º: U. Santarém, 9/12

8.º: Trofense, 9/12