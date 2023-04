O Belenenses não conseguiu selar este domingo a subida à II Liga, após sair derrotado da deslocação ao terreno do Amora: a formação da Margem Sul venceu por 3-0, em partida da quinta jornada do Grupo 2 de Promoção da Liga 3.

No outro jogo do grupo, o Vilaverdense empatou na viagem a casa da Sanjoanense (0-0), pela que a formação de Vila Verde tem nesta altura menos dois pontos do que o Belenenses. Desta forma, tudo fica adiado para a última jornada, sendo que ao Belenenses basta vencer em casa a Sanjoanense.

No Estádio da Medideira, de resto, o Amora adiantou-se no marcador pelo capitão Joca, aos 30 minutos. Depois do Belenenses ficar em inferioridade numérica, aos 69 minutos, por expulsão de Chima Akas, os amorenses ampliaram a vantagem com golos de Vitinha e João Oliveira, aos 76 e 86 minutos, respetivamente.