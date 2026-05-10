O Belenenses venceu por 2-1 na visita ao Varzim, na noite deste domingo, no último jogo da jornada 13 da fase de subida da Liga 3, garantindo, no mínimo, o play-off para subir, que se disputa com o 16.º classificado da II Liga.

No jogo de estreia do treinador Gonçalo Brandão, os golos de Bruninho (43m) e Diogo Cabral (80m) confirmaram o regresso aos triunfos dos azuis do Restelo, que nas últimas quatro jornadas tinham somado três empates, entre uma derrota. O Varzim ainda reduziu a desvantagem no segundo de três minutos de compensação, com um golo de Pedro Clemente.

Com esta vitória, o Belenenses passa a somar 23 pontos e fica a dois da Académica, segunda classificada com 25. Uma destas equipas juntar-se-á ao Amarante (que garantiu este domingo a subida à II Liga e tem 28 pontos) na subida de divisão. O facto de o Belenenses ter pontuado significa também que Mafra e Vitória B ficam matematicamente sem hipóteses de chegar ao play-off. O Varzim mantém-se no sexto lugar com 13 pontos (só à frente de Trofense com dez e União Santarém com nove).

Na última jornada, as atenções viram-se para o Académica-Trofense e para o Belenenses-Mafra, sendo que há ainda os jogos Vitória B-Amarante e União Santarém-Varzim.