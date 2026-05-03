O Belenenses anunciou, este domingo, a saída de Tiago Zorro do comando técnico da equipa principal, por «comum acordo».

Através das redes sociais, o clube confirmou o cessar de vínculo com o treinador e restante equipa técnica. Nesta altura, o Belenenses ocupa o terceiro lugar da fase de apuramento de campeão da Liga 3, que dá acesso ao play-off de subida.

Recorde-se que o Belenenses empatou a um golo com a U. Santarém durante a tarde deste sábado e não soma qualquer vitória desde 3 de abril, quando se deslocou ao reduto do Trofense e venceu por 1-0.

Leia aqui o comunicado do Belenenses na íntegra:

