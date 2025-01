O Belenenses anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador José Sousa.

Depois deste sábado ter garantido a presença na fase de acesso à II Liga, na empate frente à Académica, o técnico de 47 anos viu o seu contrato ser terminado por mútuo acordo.

«Ao treinador José Sousa, bem como a toda a equipa técnica que o acompanhou nesta etapa, o Belenenses agradece o trabalho desenvolvido e que levou a equipa à fase de subida da Liga 3, a todos desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais. O Belenenses informa igualmente que muito em breve dará a conhecer o treinador que irá assumir o comando da equipa de futebol nesta segunda fase da temporada», pode ler-se nas redes sociais do clube.

José Sousa estava nos «azuis do Restelo» desde o último verão, altura em que o clube preparava a participação na Liga 3 depois de ter descido de divisão na época transata.

Sousa estava na segunda experiência como treinador principal de uma equipa sénior, tendo estado no comando do Vilafranquense na época 2016/17.

