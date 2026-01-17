José Vala deixou o comando técnico do Caldas, pondo fim a uma ligação de mais de dez anos ao clube, anunciou esta segunda-feira a formação da Liga 3 num emotivo comunicado divulgado nas redes sociais.

O treinador apresentou à direção uma decisão «irreversível», depois de, na sequência da polémica eliminatória frente ao Sp. Braga, para a Taça de Portugal, já ter colocado o lugar à disposição, numa altura em que o clube recusou a sua saída.

No comunicado, o Caldas sublinha que a decisão de José Vala representa «um ato de amor ainda maior», explicando que o técnico optou por sair por sentir que essa era a melhor forma de proteger o clube.

«Sai porque sente que proteger o Caldas é o maior ato de lealdade que lhe pode demonstrar», lê-se na nota, que reforça a confiança total da direção na capacidade de trabalho e liderança do treinador.

José Vala esteve ligado ao Caldas durante mais de uma década, primeiro como jogador e depois como treinador, num percurso marcado por estabilidade e identificação profunda com o emblema ribatejano.

O clube recorda que o técnico «ficou sempre por amor» e que a sua saída acontece apenas por entender que o Caldas «está acima de qualquer nome, cargo ou legado».

A direção garante compreender e respeitar a decisão, deixando uma mensagem de reconhecimento a quem ajudou a escrever «à mão» parte significativa da história recente do clube.

«É tempo de processar. É tempo de reconstruir. E nós fá-lo-emos», conclui o comunicado.