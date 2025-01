O jogo entre o Caldas e o Atlético CP, a contar para a Liga 3, ficou marcado por um alegado episódio de racismo, denunciado pelo técnico da equipa do Oeste.

Na flash interview do Canal 11, José Vala referiu que o quarto árbitro se dirigiu ao seu jogador de uma forma inaceitável, sendo que após a situação, o mesmo juíz deslocou-se até ao balneário e informou o atleta que estava expulso, de acordo com a versão do técnico.

«Vou falar da arbitragem, mas não tem a ver com o desempenho da arbitragem. Tem a ver com algo que se passou. Um jogador meu foi mesmo agora, um bocadinho antes de eu vir aqui, vítima de um ato de racismo do quarto árbitro. Se o clube não fizer, eu vou pessoalmente fazer, porque assisti a tudo. O jogador apenas estava a falar com o quarto árbitro a dizer para pedir ao colega dele, para não o tratar eu não vou dizer o nome, para não chamar esse nome durante o jogo. Não faz mal a ninguém», começou por dizer José Vala na flash interview ao Canal 11.

«O quarto árbitro ainda entrou dentro do balneário. E, imediatamente, o árbitro saiu e virou-se para esse jogador e disse "tu estás expulso". A história foi mesmo assim. Estou pronto para testemunhar onde for e onde for necessário. Não estou a falar da arbitragem nem do desempenho do árbitro. Estou muito triste. Porque um jogador como o nosso, que não merece isto, que está aqui há muitos anos, que representa este símbolo do Caldas com muito orgulho. Portanto, eu não acabo a mentir. Estou pronto para fazer o que for preciso. E estou pronto também para, se a situação quiser castigar, estar aí para isso», concluiu depois o técnico.

Neste sentido, esperam-se agora mais informações por parte das entidades competentes sobre o episódio ocorrido.