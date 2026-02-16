Em cima do minuto 90+5m, Luís Farinha protagonizou o golaço que completou a reviravolta do Caldas sobre o 1.º Dezembro (2-1), na primeira jornada da Série 2 da fase de manutenção da Liga 3. Assim, o Caldas segue no segundo lugar do grupo, com oito pontos, quatro de vantagem sobre o Sp. Covilhã e cinco sobre o 1.º Dezembro, emblemas em lugares de despromoção.

Nos restantes duelos de domingo, o Atlético venceu o Lusitano Évora (3-0), enquanto o Sp. Covilhã levou a melhor na visita ao Amora (3-0). A Série 2 é liderada pelo Atlético, com 11 pontos, seguido por Caldas (oito pontos), Lusitano Évora (sete), Amora (seis), Sp. Covilhã (quatro) e 1.º Dezembro (três).

Na fase de manutenção a Norte – a Série 1 – o Fafe venceu o Sp. Braga B (2-1), com a reviravolta a ser consumada ao cair do pano. Depois de o avançado Sandro Vidigal adiantar os “Guerreiros” aos 17 minutos, os avançados Picas e João Santos faturaram aos 78 e 90 minutos, respetivamente.

No sábado, o Paredes ganhou no reduto do Marco 09 (2-0), enquanto Sanjoanense e S. João Ver empataram a um golo. Assim, a Série 1 é liderada pelo Paredes (12 pontos), seguido por Fafe (nove), Sp. Braga B (oito) e Marco 09 (quatro). Em zona de despromoção seguem S. João de Ver, com três pontos, e Sanjoanense, com dois.

Quanto à fase de subida, a segunda jornada ficou marcada pela vitória do União de Santarém na visita ao Trofense (2-1), pelo empate entre Vitória de Guimarães B e Belenenses (2-2) e pelo triunfo do Mafra sobre o Varzim (1-0). Esta ronda vai ser concluída a 29 de março, quando o Amarante receber a Académica.

Assim, União de Santarém, Mafra e Académica seguem no topo, com três pontos e um jogo disputado, igualados com o Varzim, que já realizou as duas jornadas. De recordar que o U. Santarém-Mafra, inicialmente agendado para 7 de fevereiro, foi adiado. Ao quarteto seguem-se Belenenses (dois pontos), Vitória de Guimarães B e Trofense (um ponto), e Amarante (zero pontos e um jogo em atraso).