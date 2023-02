O Canelas 2010-AD Sanjoanense deste sábado, a contar para a 18.ª jornada da Liga 3, esteve interrompido cerca de 15 minutos, depois de a equipa gaiense ter abandonado o relvado, na sequência da terceira e última expulsão que teve no encontro, importante nas contas da luta pelo acesso à fase de subida à II Liga.

A Sanjoanense adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por João Silva. O Canelas, a jogar em casa, empatou ao minuto 27 por Alex Tanque e o jogo chegou ao intervalo com o 1-1 no marcador.

Na segunda parte, aos 49 minutos, o Canelas ficou reduzido a dez depois de Léo Araújo ter visto o segundo amarelo e respetivo vermelho. No lance seguinte, a Sanjoanense voltou à vantagem, por Pedro Pinho (50m) e João Silva bisou para o 3-1 aos 58 minutos.

O Canelas reduziu aos 69 minutos por Gabriel Tigrão e foi pouco depois que surgiu a maior confusão e polémica: Eduardo Souza foi expulso aos 73 minutos também por acumulação de amarelos e ficou reduzido a nove. Cerca de um minuto depois, o Canelas ficou a protestar uma falta e, no seguimento desse lance, Toninho também viu o segundo amarelo e foi expulso pelo árbitro Tiago Mendes (75m).

Os gaienses ficaram reduzidos a oito e os ânimos aqueceram ainda mais na bancada e no relvado, com os jogadores do Canelas a abandonarem o relvado e a dirigirem-se para os balneários, como é possível ver pelas imagens da transmissão do encontro. Em paralelo, a equipa da Sanjoanense ficou no relvado, na expectativa, assim como a equipa de arbitragem.

O Canelas voltaria ao relvado ao minuto 87 e o jogo foi retomado quase em cima do minuto 90, tendo sido dados 18 minutos de compensação. O resultado não se alterou e a Sanjoanense reforçou posição na luta pela subida à II Liga, estando em igualdade com o Varzim no terceiro lugar, com 31 pontos (os poveiros ainda jogam esta noite). O Canelas continua com 24 pontos, no sexto lugar, a sete pontos do top-4, quando faltam quatro jornadas para o fim da primeira fase. O Felgueiras, líder com 40 pontos, já garantiu lugar na luta pela promoção.