A equipa B do Sporting venceu na tarde desta sexta-feira na deslocação ao Cova da Piedade, por 2-0, em jogo da quinta jornada da zona Sul da Liga 3.

O primeiro golo do encontro surgiu aos nove minutos, por Geny Catamo, que concluiu uma jogada iniciada com uma grande arrancada de Dário Essugo, jovem que Ruben Amorim estreou na equipa principal em 2020/2021.

O outro golo da partida surgiu já na segunda parte, pelo lateral-direito Gonçalo Esteves, aos 69 minutos, numa jogada também iniciada nos pés de Essugo. O ex-FC Porto estreou-se assim a marcar pelos leões.

Com este resultado, a equipa verde e branca chega aos sete pontos na Liga 3 e está, à condição, no quinto lugar.

No sábado, há um Amora-U. Leiria e um Alverca-Oliveira do Hospital. No domingo, jogam-se Torreense-Real e Oriental Dragon-Caldas. O V. Setúbal-U. Santarém é só a 14 de novembro.

O golo de Geny Catamo: