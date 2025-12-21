Daniel Alves encaminhou os detalhes finais da compra da SAD do Sporting Clube de São João de Ver, da Liga 3, e já estuda agora a possibilidade de assinar também um contrato para jogar pelo menos por seis meses (de janeiro até junho de 2026), sabe o Maisfutebol.

Afastado do futebol desde janeiro de 2023, quando foi acusado e preso em Espanha por violação sexual, o antigo lateral-direito trabalha com a ideia de encerrar em campo a sua história como jogador profissional.

Hoje com 42 anos, Daniel Alves foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Catalunha em março passado. Na ocasião, ficou concluído, por unanimidade, que o depoimento da jovem espanhola que o acusava era insuficiente para sustentar a condenação em questão.

O ex-jogador havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão em fevereiro de 2024. A denúncia surgiu de uma mulher, então com 23 anos, que teria sido abusada sexualmente pelo atleta na casa de banho de uma discoteca em Barcelona no dia 31 de dezembro de 2022.

Depois de 14 meses em prisão preventiva, Daniel Alves saiu em liberdade provisória no dia 25 de março de 2024, tendo antes feito um pagamento de uma fiança de um milhão de euros.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, a insuficiência de provas garantiu a revogação da pena e também a absolvição de Daniel, que, por sua vez, sempre negou as acusações, apesar de versões contraditórias ao longo das investigações.

Desde que saiu da prisão, o antigo internacional brasileiro passou a trabalhar nos bastidores do mercado da bola, sobretudo na Europa, quase como agente, mas com a ideia de regressar um dia ao lado mais tático e técnico do futebol.

Daniel, recorde-se, entrou em campo pela última vez no dia 8 de janeiro de 2023, no México, quando representava o Pumas, com quem teve o contrato rompido logo na sequência das acusações.

Nome histórico do Barcelona e da seleção brasileira, Daniel Alves conta com o apoio de um grupo de investidores brasileiros para fechar a compra da SAD do Sporting Clube de São João de Ver, tradicional clube do norte do país.